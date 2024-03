Grande Fratello | finale alle porte | due eliminati | scelto il terzo finalista

Tra Twitter ed Instagram i telespettatori del Grande Fratello 2023 ancora non riescono a credere che sia successo sul serio. Anita Olivieri è ufficialmente stata eliminata dallo spiato appartamento ... (tuttivip)

Ieri sera, nel corso della quarantacinquesima puntata del Grande Fratello , i concorrenti ancora in gioco hanno dovuto scegliere uno dei loro compagni per dargli la possibilità di andare al televoto ... (isaechia)

In queste ore non si parla d’altro che di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti attualmente concorrente all’interno della casa del Grande Fratello 2024. A far discutere sono e le sue posizioni ... (superguidatv)