Grande Fratello | finale alle porte | due eliminati | scelto il terzo finalista

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – A sole due settimane dalla, due gli inquilinidalla casa delnell'ultima puntata andata in onda ieri, 18 marzo. Ad uscire a un passo dal traguardo sono Anita Olivieri, eliminata dal televoto, e Paolo Masella, costretto a dire addio alla casa dal televoto flash. E' invece Massimiliano il più votato dal pubblico, che diventa cosìdopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Per i quattro inquilini al televoto – Greta, Anita, Sergio e Simona – giunge il momento di scoprire il verdetto definitivo che decreterà una nuova eliminazione. Alfonso invita quindi i quattro a disporsi con le spverso il Led e annuncia che, per il momento, a salvarsi sono Greta e Simona. Dopo una lunga attesa, ...

