Grande Fratello | ecco quante eliminazioni ci saranno per arrivare alla finale anticipata | televoti flash e catene

(Di martedì 19 marzo 2024) Con ledi Anita Olivieri e Paolo Masella sono rimasti undici concorrenti in corsa per la vittoria del2023, con la semiprevista per giovedì 21 marzo 2024 che con ogni probabilità spezzerà i sogni di gloria di molti inquilini. Infatti, dopo la doppia eliminazione della diretta del 18 marzo, sono previste ancora più uscite nella penultima puntata, con diversi concorrenti che sono a forte rischio.2023: chi potrebbe essere eliminato in semiLa prima eliminazione della puntata del2023 giovedì 21 marzo 2024 sarà tra Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli, con il primo che sembra essere il più indiziato a dover abbandonare la casa, avendo diviso l’opinione ...