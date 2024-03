Grande Fratello | ecco gli ascolti della quarantacinquesima puntata

(Di martedì 19 marzo 2024) E’ andata in onda ieri sera, lunedì 18 Marzo, ladi. Il reality show come sempre condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dall’unica opinionista Cesara Buonamici e anche Rebecca Staffelli che si occupaparte social del programma, tiene incollati allo schermi numerosi telespettatori. Da Casa in molti seguono le vicissitudini che si alternano all’interno del reality più spiato d’Italia. La messa in onda di ieri sera ha visto diversi blocchi principali, uno su tutti il tanto discusso rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che oggi sembrano aver ritrovato una serenità. Poi ancora spazio dedicato alla storia d’amore tra Alessio Falsone e Anita Olivieri, ma anche alle numerose discussioni in Casa. Infine anche l’eliminazione definitiva dal ...

Giuseppe Garibaldi in lacrime per Beatrice Luzzi. È successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello , quella del 18 marzo 2024. Il bidello calabrese è stato scosso da diverse sorprese tra cui ... (caffeinamagazine)

Genzano in lutto per l'improvvisa scomparsa di Luciano Silvestrini, Grande uomo di calcio - GENZANO (attualità) - Aveva 77 anni ilmamilio.it La comunità genzanese e il mondo sportivo, in particolare quello calcistico, perde un personaggio molto importante della cittadina dell'Infio ...ilmamilio

GF, le pagelle della puntata 45: l'ira di Alessio (5), Giuseppe stratega a metà (7) - Mancano solo 7 giorni alla finalissima di un'estenuante edizione del Grande Fratello e sul più bello sono andati via due dei concorrenti che da settembre ad oggi si sono spesi in liti e baci in - ...msn

Grande Fratello: due eliminati, terzo finalista e nuove nomination. Cos'è successo ieri - Nella puntata del Grande Fratello 2023 di ieri, lunedì 18 marzo 2024, sono successe tante cose. Spazio alle emozioni, con una sorpresa per Giuseppe. Ma non sono mancati confronti e chiarimenti, in ...gazzetta