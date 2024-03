“Grande Fratello” | chi è stato eliminato | fuori i due big

(Di martedì 19 marzo 2024) News tv. – Una puntata ricca di colpi di scena quella del “”, andata in onda ieri, lunedì 18 marzo 2024, su Canale 5. Ad abbandonare la Casa sono stati due big di quest’ottava edizione. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, Mirko Brunetti perde la testa con Federico: cosa ha fatto a Perla Vatiero Leggi anche: Mirko Brunetti lascia il “” senza salutare Perla: la sua reazione Una diretta senza esclusione di colpi quella di ieri del “”. Due eliminazioni a gran sorpresa, ma non solo. Diversi gli argomenti principali trattati dal padrone di Casa Alfonso Signorini: dal rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero fino all’amicizia speciale tra Giuseppe Garibaldi e ...

Grande Fratello, Anita Olivieri eliminata, Alessio Falsone non la segue. I social esultano: «Era ora» - L'uscita di Anita Ovieri dalla casa è stata accolta in modo molto positivo dal pubblico . In tantissimi hanno esultato per aver fianlemnte avuto l'occasione di mandare a casa Anita che per mesi è ...leggo

Grande Fratello, Lezia Petris e la proposta hot a Perla Vatiero. Ecco cosa ha detto - Proposta a luci rosse di Letizia Petris a Perla Vatiero. Durante la puntata di lunedì 18 marzo del Grande Fratello, la giovane fotografa abbracciando l'amica e credendo di non ...leggo

Ascolti tv lunedì 18 marzo: Le indagini di Lolita Lobosco 3, Boss in incognito, Grande Fratello - Ascolti tv 18 marzo 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...tpi