Grande Fratello | anticipazioni semifinale 21 marzo | chi esce | novità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 19 marzo 2024) Il17 prosegue con la quarantaseiesima e penultima puntata, in onda giovedì 212024 in prima serata su Canale 5. Volge ormai al termine il reality show, condotto da Alfonso Signorini e commentato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Il17 è ormai prossimo alla conclusione, dopo oltre sei mesi di messa in onda. Nel corso della 45esima puntata andata in onda lunedì 18, oltre all’eliminazione prevista dal televoto della precedente puntata, è stato indetto un altro televoto flash. Questo è stato finalizzato all’elezione del terzo finalista dell’edizione, ma anche per scegliere un secondo eliminato della serata, a sorpresa. Cosa accadrà nelladel “” del 21 ...