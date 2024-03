Grande Fratello 2023-2024 | svelati i nomi dei concorrenti che non raggiungeranno la finale | i risultati dei sondaggi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 19 marzo 2024) Ladi questa lunga edizione delavrà luogo nella serata di lunedì 25 marzo, giorno in cui oltre a tutti i finalisti scopriremo chi sarà il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini che si porterà a casa anche il montepremi. Al momento solo Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese sono certi di un posto in, ma verranno presto raggiunti da altri inquilini. Ecco chi avrebbe più o meno possibilità di arrivare fino in fondo.: quanti posti ci saranno inCon l’elezione di Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese come finalisti e le eliminazioni di Anita Olivieri e Paolo Masella sono rimasti undicinella casa del...