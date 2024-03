Granchio blu | Lollobrigida | arriva moratoria mutui imprese

(Di martedì 19 marzo 2024) Per ledel comparto pesca messe in crisi dal proliferare delbluladeiper 24 mesi. "Stamani ho firmato due decreti - annuncia il ministro dell'Agricoltura Francesco, a margine della presentazione di Cibus 2024 - per aiutare gli imprenditori colpiti da una vera e propria calamità che è ilblu. Sarà possibile la decurtazione - ha detto - dei contributi per i lavoratori delle loro, il fondo salute interverrà a sostenerli. Oltre a interventi per cominciare a riparare i danni, grazie all'equiparazione tra pescatori e agricoltori che permette un risultato storico". I decreti firmati oggi dal ministro, dichiarano il carattere di eccezionalità dell'evento di ...

