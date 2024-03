Governo | Meloni | ' viaggi nel weekend per lasciare spazio a politica interna'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Particolarmente in quest'anno, con la presidenza del G7, gli impegni sono moltissimi.io cerco di spostarli tutti nel fine settimana per non togliere tempo allae obiettivamente, sul piano della tenuta fisica, comincia ad avere il suo impatto. Perché lo faccio? Per fare bene il mio lavoro, nel senso che quello che non si capisce spesso dellaestera e che in realtà è", ad esempio "è impossibile che tu possa risolvere strutturalmente il problema dell'immigrazione irregolare se non collabori con i paesi di partenza e di transito. E' molto difficile che tu possa risolvere il problema energetico se non fai accordi con i paesi che producono energia. La chiamiamoestera, ma è...