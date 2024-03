Google Calendar ottiene un nuovo strumento per gli appuntamenti

Gemini potrà accedere al Calendar io, visualizzare gli eventi in programma e crearne di nuovi. L'articolo Adesso Gemini può creare eventi in Google Calendar proviene da TuttoAndroid. (tuttoandroid)

Interessanti aggiornamenti per Google Foto, Messaggi, Calendar e app Google: le novità - Arrivano nuovi aggiornamenti da parte di Google, per Foto, Messaggi, Calendar e la stessa app Google: le novità.pianetacellulare

Google annuncia la data del suo evento per gli sviluppatori - La conferenza annuale degli sviluppatori di Google, chiamata in gergo tecnico Google I/O, si terrà il 14 maggio 2024. Da tempo, tuttavia, l'evento, seppure nato per gli sviluppatori rappresenta ormai ...cellulare-magazine

Google aggiorna YouTube per le smart TV e integra Google Calendar su Android - YouTube per smart TV avrà un nuovo layout per commenti e descrizioni, mentre Google Calendar su Android integra le funzionalità di eventi e attività in un'unica interfaccia.news.fidelityhouse.eu