Gonçalo Ramos sulle sue condizioni di salute | “Vomitavo e sanguinavo | a Natale sono stato in ospedale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Approdato al Paris Saint-Germain la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto,finalmente riscattato dal club della capitale, che ha versato circa sessanta milioni di euro nelle casse dell’ex squadra, il Benfica. La prima stagione con i parigini non è stata facile per l’attaccante portoghese che ha segnato solo tre gol tra agosto e la pausa invernale ed èdunque molto criticato dai tifosi. Durante la pausa invernale si è scoperto che il 22enne eracolpito da un brutto virus che adesso, per fortuna, sembra stia passando, con la situazione che è migliorata e il giocatore può parlarne con tranquillità: “Ho avuto un dicembre difficile. Tutto è cominciato con un virus, che poi si è trasformato in un’infezione al colon. Ho trascorso 20 giorni ...