Gli studenti fiorentini al “Viaggio della memoria”

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Amministratori locali, insegnanti e, accompagnati dai volontari dell'Aned (Associazione nazionale ex deportati) visiteranno i lager di Terezín, Flossembürg e Dachau. I giovani di Calenzano, Dicomano, Pontassieve e Rufina attraverseranno la città di Praga, dedicando particolare attenzione alla chiesa dei Ss. Cirillo e Metodio, luogo nel quale avvenne lo scontro tra gli autori dell'attentato ad Heydrich e i tedeschi; la domenica sarà dedicata alla visita del ghetto di Terezín e delle di Lidice; quindi lunedì il campo di Flossenbürg e Monaco; per concludere martedì 26 marzo con il campo di concentramento di Dachau, il primo lager aperto nel 1933 dal regime nazista. L'Aned, in questorappresentata dal vicepresidente Tiziano Lanzini e dalle consigliere Giulia Romagnoli e Amy Paoli, ...