gli scienziati usano l’intelligenza artificiale per progettare anticorpi da zero

(Di martedì 19 marzo 2024) GliUtilizzanoperInnovativi Recentemente, i ricercatori hanno sfruttatogenerativa per sviluppare nuovida, un approccio rivoluzionario. Questo metodo, riportato in una prestampa su bioRxiv, potrebbe aprire la strada alla progettazione proteica guidata dalnel mercato degliterapeutici. Rivoluzione nel Settore degliTradizionalmente, la produzione dicoinvolgeva processi laboriosi come l’immunizzazione di animali o lo screening di numerose molecole. L’utilizzo di strumenti di intelligenza ...

La menopausa nelle balene dentate dice la sua La menopausa nelle balene dentate come orche assassine , beluga e narvali è un fenomeno raro. Uno studio ha esaminato come questo evento abbia ... (newsnosh)

Ragazzi ricercatori per un giorno alla Sissa di Trieste - Un'attività che simula il modo in cui operano gli scienziati e che introdurrà il seminario interattivo "Ma cosa abbiamo in testa", in cui Marco Zanon, tecnico di laboratorio che assiste i gruppi di ...ansa

Il problema dei 3 corpi: riusciranno gli autori de Il Trono di Spade e True Blood a sfornare la prossima hit fantascientifica - A tal fine hanno scelto di diversificare il cast per includere più etnie e paesi, soprattutto riguardo gli scienziati interpretati da Jess Hong, Jovan Adepo, Eiza González, John Bradley e Alex Sharp, ...it.ign

Dall’età del bronzo ai bizantini: scoperti a Cipro 46 siti archeologici considerati perduti - Gli scienziati dell’Università di Leicester, in collaborazione con il Ministero della Difesa, hanno riscoperto oltre quaranta siti archeologici a Cipro, alcuni dei quali risalenti all’Età del Bronzo, ...meteogiornale