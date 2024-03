Gli ingenti investimenti di Stellantis a Mirafiori e negli altri stabilimenti italiani

(Di martedì 19 marzo 2024)vuole arrivare a produrre almeno un milione di veicoli in Italia, investendo oltre duecentoquaranta milioni di euro nel progetto “Automotive Park 20230” per potenziare lo storico stabilimento piemontese, definendo i design dei futuri veicoli Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Lancia e Abarth. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Carlos Tavares spiegando in due interviste al Sole 24 Ore e al Quotidiano Nazionale gli obiettivi della multinazionale. «La presenza diin Italia non è a rischio. L’Italia è casa nostra e vogliamo investire, ma servono condizioni adeguate allo sviluppo del settore automotive. Una delle principali è che il mercato europeo debba tornare a livello pre Covid, l’altra è essere sostenuti nella lotta con i produttori cinesi», ha spiegato Tavares al Qn. Nel 2023 ...

Non sarà il superamento della legge Fornero, se non con tagli e lavorando a lungo. La riforma delle Pensioni promessa più volte dalla Lega e dal governo rischia di trasformarsi in un bluff e ad ... (lanotiziagiornale)

"Terra amara", le trame di domenica 24 marzo - Mujdat minaccia di portare via Kerem Ali se Fikret non gli consegnerà 10 milioni di lire. Nel frattempo, Zuleyha dispone soltanto di un giorno per estinguere un ingente debito col fisco. Villa Yaman è ...tgcom24.mediaset

Spike, cane anti-droga di Avellino, fiuta ingente quantitativo di cocaina - Spike ha fiutato in uno degli appartamenti perquisiti un ingente quantitativo di cocaina pura ben occultata in un ripostiglio.irpinianews

Ladri alla Uil: “Bottino di pochi spicci, uffici a soqquadro, danni ingenti” - "Domani di nuovo operativi" I fili elettrici tagliati, la porta scassinata e dentro tutto a soqquadro. Ladri in azione nella notte nella sede Uil di via Piemonte a San Benedetto per un colpo da poche ...youtvrs