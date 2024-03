Gli arbitri spagnoli rispondono al Real Madrid | “Martinez Munuera vittima di accuse ingiuste”

(Di martedì 19 marzo 2024) Il comitato tecnico deglidi Spagna risponde al, che ieri ha formalizzato una denuncia nei confronti dell’arbitrocon l’accusa di aver deliberatamente omesso nel suo verbale gli insulti a Vinicius Jr durante la partita in casa del’Osasuna. Lo stesso club di Pamplona, stamattina, aveva smentito ogni episodio di razzismo contestato ai propri tifosi. Infine, ecco che si fanno sentire anche gliiberici a sostegno del fischietto. Così si legge: “Il Comitato Tecnico deglidella RFEF desidera esprimere il suo sostegno totale e incondizionato all’arbitro di Prima Divisione, Sig. Juan Martínez, a seguito delle...

Tre scontri diretti interni alle prime cinque posizioni. L’unica tra quelle in alto a non vedersela con una della sua classe è l’Urbino, pronto ad ospitare la Jesina Vallesina, 16 marzo 2024 – ... (vallesina.tv)

Il giornalista delle Iene, Filippo Roma, ha intervistato in esclusiva l’arbitro di Serie A e B Eugenio Abbattista . Da un anno e mezzo Abbattista è impiegato al Var. Alle Iene denuncia il clima che ... (ilnapolista)

Le Iene, l'ex arbitro Abbattista: «Mi sono dimesso perché sentivo lo schifo». Il documento "fake" e il caso Juve-Inter - Filippo Roma ha chiesto spiegazioni al vicepresidente dell’Associazione arbitri Alberto Zaroli, (facente parte del comitato nazionale che salvò Abbattista e mandò a casa gli arbitri Baroni e Minelli, ...leggo

Atolli e missili. Gli Usa blindano le Filippine, si riaccende lo scontro con la Cina - Da tempo Pechino - che rivendica quasi l’intero Mar Cinese Meridionale - manda le navi della sua Guardia costiera a ricordare a Manila chi comanda, e da tempo gli Stati Uniti assicurano ... con ...huffingtonpost

Nuova bufera arbitri: dimissioni e “commissariamento” - Si è trattata di una mossa politica che niente a che fare con il terreno di gioco e con quello che gli arbitri vanno a fare in campo – ha risposto Abbattista – Non solo un modo per ingraziarsi le ...calciomercato