Gli alimenti antinfiammatori da consumare ogni giorno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Alcunisononaturali, preziosi per il benessere e per l'efficenza generale dell'organismo. E la biologa nutrizionista Silvia Meloni («no, nessuna parentela con la Presidente del Consiglio») - che ha approfondito l'argomento nel libro La dietaa, edito da Longanesi, dove alla teoria ha aggiunto ricette e consigli di gestione dei rifornimenti - ci è sembrata la persona giusta a cui chiedere lumi. «Il processo infiammatorio e il suo controllo rappresentano una risposta costante e naturale dell'organismo a potenziali minacce esterne come virus, batteri e allergeni», spiega. «Questa reazione è essenziale per proteggerci dai patogeni e per mantenerci in salute. Il rischio però è che l'infiammazione diventi cronica, a causa di diversi fattori come lo stress, l'alimentazione scorretta, la mancanza di ...