Giuseppe Garibaldi rivela il flirt con la maestra | un momento sincero al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel corso di una diretta delha raccontato candidamente un aneddoto personale riguardante unvissuto con un’insegnante che lavora nella scuola dove lui lavora come assistente scolastico. Lazione è stata motivata da una richiesta di Alfonso Signorini, conduttore del programma, che voleva maggiori dettagli sull’accaduto.ha raccontato l’episodio con un misto di leggero imbarazzo e discrezione per tutelare l’identità della docente coinvolta: “La mia giornata da custode è iniziata. Di solito inizio alle 19.30/20 fino alle 14. Inizio a preparare le aule per i ragazzi, offro caffè e colazione agli insegnanti. C’è stato uncon un’insegnante. Siamo andati a fare un picnic inaspettato a la ...