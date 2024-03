Giuliano di Roma Picchia il padre | minaccia di uccidere il nonno e di far esplodere una bombola del gas 32enne arrestato dai Carabinieri

Sabato assemblea dei cittadini de La Giustiniana e dintorni - Organizzata dal Consorzio Giustiniana VII e VIII in collaborazione con L'ACRU Giustiniana VIII e il comitato di quartiere Giustiniana dalla Cassia Alla ...vignaclarablog

Bare a piazza del Popolo: l'iniziativa della Uil contro l'inerzia del governo per contrastare la tragedia quotidiana - Più di mille bare a piazza del Popolo, a Roma, per iniziativa del sindacato Uil che protesta contro le continue morti sul lavoro a cui il governo non risponde con provvedimenti efficaci. Il segretario ...video.corriere

Minaccia di far esplodere la casa e picchia il padre. Trentenne arrestato - Arrestato un trentenne. I fatti contestati risalgono alla tarda mattinata di ieri in un'abitazione a Giuliano di Roma. Il genitore del giovane ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale ...ciociariaoggi