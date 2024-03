Giudice | ' Credibilità Amazon compromessa da recensioni false'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il sito che vendeva presuntea 5 stelle sugli articoli commercializzati suè stato in grado di "distorcere" non solo il mercato per via di una "grave interferenza" sotto il profilo della "leale concorrenza" "ma anche il mercato del servizio di offerta dion line": è stato condizionato sia sul "versante dei consumatori, le cui scelte consapevoli" sarebbero state "compromesse da informazioni", sia sul "versante del fornitore del servizio qual è, in questo, caso" lo stesso store dell'azienda di Seattle. Lo scrive ildi Milano Alessandra Dal Moro nel provvedimento con cui ha disposto in via cautelare la chiusura del sito Realreviews.it e ha vietato al suo gestore di porre in essere attività simili in futuro. Attività che è stata ritenuta ...