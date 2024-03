Giù il muro al parco dell’ex seminario E più vicina l’area feste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Ruspe, escavatori, operai e tecnici tutti al lavoro da ieri mattina, lunedì 18 marzo, in via Varese per la rigenerazione urbana del. Il progetto finanziato con fondi Pnrr prevede la realizzazione di un palco per eventi che potranno ospitare fino a 2mila spettatori. La "nuova vita" delexnon sarà quella di un’area festa bensì "quella – spiegano dal Comune in una nota - di un luogo di socialità e ritrovo, dove fare passeggiate tra i vialetti, dove fermarsi per una merenda sfruttando la caffetteria (che sarà un presidio fisso), un luogo dove portare i propri bambini a divertirsi sui giochi, dove talvolta si potrà assistere a spettacoli, concerti, proposte culturali, didattiche, ludiche e del tempo libero, in uno spazio attrezzato, nel rispetto di tutte le ...