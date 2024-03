Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi 19 marzo | percorso | altimetria | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Seconda frazione deldi, ormai una istituzione nelle corse ciclistiche internazionali. Dopo il successo di ieri di …, si continua a salire con la Matarò-Vallter 2000 di 186,5 chilometri, che potrà iniziare a dirci chi non potrà concorrere per il successo.Un centinaio di chilometri sonnecchianti prima della prima ascesa, il Coll de Coubet: sono 9,6 chilometri al 5,4% con pendenza massima attorno al 7%, nulla di troppo eclatante in quanto a durezza. Ma si testerà la gamba in vista della salita finale, dove si arriva fino ai 2135 metri di altitudine per un dislivello complessivo di oltre 2500 metri.FAVORITI Frazione che disegna subito la classifica generale: come non inserire Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) come favorito principale, su una salita che potrà saggiare le sue ...