Giovani anti Meloni? Balle | alle elezioni a scuola si vota destra L’antifascismo è un mantra che non funziona più

(Di martedì 19 marzo 2024) Altro che «governo dei manganelli» e «», e studenti contro la: a dare una rapida occhiata al resoconto che propone Libero riportando e analizzando i dati delle recentistudentesche che si sono svolte nelle nostre scuole viene da smentire e smitizzare il coro degli aedi che certa sinistra parlamentare e social intona sui media sembra tutta un’altra musica… Sì perché a ben guardare, senza dover neppure troppo leggere tra le righe, la percezione del mondole che i dem millantano e che li porta ad asserire in base a una verità che avrebbero in tasca che l’esecutivo di centroce l’avrebbe con i ragazzi e che, di contro, gli studenti ce l’avrebbero con il governo in carica, altro non sarebbe che una plateale mistificazione. Altro che studenti ...

Da scaricare e tenere sul proprio cellulare la Carta Giovani Nazionale è strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l’accesso agevolato a ... (quotidiano)

"Per favore, perseveriamo nella fervida preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra . Oggi mi hanno portato un rosario e un Vangelo di un giovane soldato morto al fronte, lui ... (quotidiano)

È stato presentato nella mattinata di mercoledì 13 marzo a Roma – nell’ambito della “ vetrina delle eccellenze” ideata dai Giovani Imprenditori Edili di Ance – “Il futuro è in cantiere” , il progetto ... (bergamonews)

Intesa Sanpaolo in campo per ridurre le disuguaglianze - La nuova sede, i risultati e gli obiettivi di Intesa Sanpaolo per il sociale sono stati illustrati stamane nel corso di una iniziativa a Brescia alla quale hanno partecipato Giovanni Bazoli, ...ansa

Polittico di Piero della Francesca ricomposto dopo 555 anni - San Giovanni evangelista, la Crocifissione, Santa Monica e San Leonardo in arrivo dalla Frick Collection di New York, il Sant'Agostino del Museo de Arte antiga di Lisbona, il San Michele Arcangelo ...ansa

La quermesse dal 6 luglio al 3 agosto incoraggia i Giovani a restare nei piccoli borghi, combinando AI e tradizioni in chiave intergenerazionale - questo l’obiettivo del ‘Digital Green-Wall Festival – Per la mobilità dei Giovani nei piccoli borghi d’Europa’, che si terrà a Sant’Oreste dal 6 luglio al 3 agosto in varie piazze di questo borgo di 3 ...dire