Giornate FAI di Primavera | Lucignano inaugura la Fortezza e il Chiostro di San Francesco

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo leFAI di, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, giunto alla sua trentaduesima edizione. In Toscana sono 35 le aperture straordinarie di altrettanti luoghi che, grazie al FAI, potranno essere visitati sotto una luce originale e insolita: borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, di archeologia industriale, case private, botteghe di antichi mestieri, luoghi di natura e cultura, in cui è in corso un restauro, o dove un restauro è terminato. Come a, inserita nelleFai con ben duezioni e aperture, quella dellaMedicea e ildi San. La ...