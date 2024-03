(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar (Adnkronos) – Ladei deputati, a 30 anni dal loro assassinio in Somalia, con una commemorazione in programma domani in aula dalle 16,30. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. L'articolo CalcioWeb.

Giornalisti: 'Noi non archiviamo' rilancia su caso Alpi-Hrovatin, 'un grande depistaggio' - Ci sono elementi per raggiungere verità e giustizia. Noi non archiviamo". Lo ha annunciato il senatore del Pd Walter Verini nell'incontro alla Camera per la presentazione delle iniziative per il ...lagazzettadelmezzogiorno

Giornalisti: Camera ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Roma, 19 mar (Adnkronos) - La Camera dei deputati ricorda Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, a 30 anni dal loro assassinio in Somalia, con una commemorazione in programma domani in aula dalle 16,30. Lo ha ...lanuovasardegna

Anteprima vini, anche la stampa internazionale alla scoperta delle eccellenze del territorio - Presentate a Giornalisti di tutto il mondo le eccellenze vitivinicole lucchesi e della costa di Toscana in occasione di Anteprima vini, evento di riferimento per la promozione dei migliori cru della T ...luccaindiretta