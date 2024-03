Giorgio Gaber e il monologo ironico contro Usa | “Se non c' erano gli americani adesso eravamo europei | loro ci danno gli aiuti | le basi -VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Und'altri tempi, libero e puro capace di arrivare ovunque. In questi giorni è tornato virale un estratto di una performance teatrale di, intento a inscenare L'America brano diventato celebre in tutto il Paese per quell'attaccoe sottile agli Stati Uniti d'America. “A