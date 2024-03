Giogiò | la mamma e il papà del musicista ucciso a Napoli all' udienza del processo | «Speriamo in una pena esemplare»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 19 marzo 2024) Daniela di Maggio e il marito all'esterno del Tribunale dei Minori per l'a carico del 17enne reo confesso dell'omicidio del giovaneDaniela di Maggio e Franco Cutolo all'esterno del Tribunale dei Minori per l'a carico del 17enne reo confesso dell'omicidio del giovane. Al megafono: «Giustizia per nostro figlio o rivoluzione»Daniela di Maggio e Franco Cutolo all'esterno del Tribunale dei Minori per l'a carico del 17enne reo confesso dell'omicidio del giovane. Al megafono: «Giustizia per nostro figlio o rivoluzione»