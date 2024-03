(Di martedì 19 marzo 2024) Al numero 4 di via Guglielmo d’Alzano, nel cuore di Bergamo, dal 2018 sorge lo spazio, una libreria “laboratorio” dedicata al genere, in cui trova casa anche il gioco di ruolo. Abbiamo fatto due chiacchiere con il suo fondatore, Oscar Biffi

Gioc’onda, il fantastico è «più vicino a noi di quanto non si pensi» - E ssere appassionati di fantasy e fantascienza è faticoso. Le grandi librerie spesso relegano questi due generi in spazi angusti, nascosti alla vista dei passanti perché etichettati come «letteratura ...ecodibergamo

Martorelli: "Zaniolo è un talento, ha bisogno di Giocare e dimostrare il suo valore" - Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli su un obiettivo di mercato della Fiorentina come Nicolò Zaniolo, seguito a distanza anche dalla Lazio e ...tuttojuve

«Moana Pozzi Sessualità complessa e sorriso da Gioconda. Per essere lei in Supersex ho preso qualche chilo e aumentato il seno» - «Si possono davvero abbattere le barriere che dividono la vita e il porno». Inizia così Supersex, la serie che racconta la vita ...msn