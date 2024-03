Giardino Cordusio | il nuovo Cocktail Bar nel cuore di Milano

Nell'ex Palazzo Venezia, oggi Palazzo Cordusio Gran Meliá, un ristorante giapponese, con una bellissima terrazza e un cocktail bar immerso nel verde. Siamo andati a vederli in anteprima (vanityfair)

Club sandwich mania: dove mangiare i migliori d’Italia - Triangolare o quadrato I puristi del club sandwich preferiscono la sua classica forma a tre punte, ritenuta più maneggevole, mentre chi ama sperimentare è felice quando incontra la sua versione ...iconmagazine

8 marzo, migliaia di studenti in corteo: a Milano cori, blitz e fumogeni - Anche davanti al alla sede di Starbucks Reserve Roastery di via Cordusio è stato acceso un fumogeno rosa ... passando davanti ai cancelli del Giardino a lui intitolato in corso Venezia: “Era un ...lavocedellisola