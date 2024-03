Giannini | “De Rossi allenatore vero | qualcuno diceva che la rosa della Roma era scarsa…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 19 marzo 2024) L’ex storico capitano giallorosso parla a Notizie.com ed esalta il tecniconista: “Ha dato tranquillità ed entusiasmo, merito un rinnovo e un progetto serio” “Sapevo e credevo che era bravo, ma non pensavo così bravo, competente e preparato, Daniele Desta dimostrando tutta la sua forza, per fortuna poi cheaveva detto e fatto passare all’esterno che laera.”. Da capitano a capitano, un’esaltazione che non ha eguali e a farla non è uno qualunque, ma unabandiere storichecome Giuseppeche a Notizie.com cattura il momento come se fosse una fotografia e la posta direttamente, in modo chiaro e deciso: “Non potete capire quanto sia ...