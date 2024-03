Giamaica | alla scoperta del paradiso di Bob Marley

(Di martedì 19 marzo 2024) Basta ascoltare solo i primi secondi di Jamming per cominciare a bre e canticchiare l’iconica canzone di Bob: questo è il potere del reggae, certo, ma è soprattutto il merito di un artista che è riuscito a far conoscere al grande pubblico la bellezza della sua terra, la. L’uscita del biopic Bob: One Love, che in queste ultime settimane ha conquistato i box office del mondo, ha riacceso la curiosità attornosplendida isola caraibica. Un luogo autentico dal punto di vista culturale e naturale, che la nostra amica Isabel Mule, aka Travel Curiosity, ha visitato, scoprendo una destinazione entusiasmante. Location incredibili e magiche Le splendide location della(fonte: travelcuriosity )Il film di Reinaldo Marcus Green è stato girato tra Londra e la ...

