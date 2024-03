Ghisalba | rissa tra due famiglie | 3 persone finiscono in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024). I contorni non sono del tutto chiari, ma trecoinvolte in unatra duesono state costrette alle cure mediche in. È successo pochi minuti dopo le 22 di lunedì sera nella zona industriale di via Aldo Moro. Secondo quanto ricostruito dalla pattuglia del nucleo radiomobile di Treviglio intervenuta sul posto dopo le chiamate di alcuni residenti, duedi origine nordafricana si erano date appuntamento lì per sanare alcune questioni personali. Tra i contendenti c’erano due ragazze di 20 anni, una di 28 e una di 30, oltre a due donne di 46 e 54 anni, e due uomini di 56 e 66 anni. Dopo aver discusso in modo piuttosto animato, i due gruppi dalle parole sono passati ai fatti, con sberle, pugni e calci. Solo i carabinieri sono riusciti a placare ...