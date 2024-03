Ghali aggiunge nuove date al suo tour

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 19 marzo 2024)si prende un’ulteriore vittoria, dopo aver conquistato il podio del Festival di Sanremo. L’artista, infatti, a tre mesi dall’uscita del suo ultimo album e il debutto per la prima volta sul palco dell’Ariston appena un mese fa, tornerà nella cornice dei live in autunno. A seguito dei fulminei sold out si aggiungonoal calendario. Il 2024 è un anno di rinascita per, che ha inaugurato una nuova fase della sua carriera, dopo i numerosi viaggi fatti negli ultimi mesi, per esplorare e trovareispirazioni per la sua musica. L’artista tornerà, infatti, anche nella dimensione dei live nel corso del prossimo autunno. Dopo che all’annuncio delle vendite hanno segnato diversi sold out, il cantante ha voluto comunicare a sorpresa...