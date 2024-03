GF | Massimiliano asfalta Alessio nella notte | lui fa nuova «minaccia»

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello,, c'è stata una lite piuttosto accesa traVarrese eFalsone. I due si erano già punzecchiati in questi giorni, in occasione dello scontro che c'è stato trae Federico Massaro. Sta, però, la situazione è degenerata., infatti, forte e sereno dell'essersi aggiudicato la finale, ha sentito il bisogno di cantargliene quattro al coinquilino e dirgli tutto quello che non sopporta di lui. Le parole di Max sono state davvero dure e perentorie, sta di fatto cheha arrancato nel rispondere. Successivamente, poi, il ragazzo ha avuto un crollo, dovuto anche all'uscita di Anita Olivieri dalla casa, sta di fatto che ha paventato, ...

In queste ore sta generando molto sgomento un’intervista rilasciata da un ex di Beatrice Luzzi , Alessandro Cisilin, il quale si è scagliato duramente contro Massimiliano Varrese . Quest’ultimo si è ... (tutto.tv)

IL VIDEO. Capitanio: lavorare per rete "luogo meraviglioso di scambio" - Roma, 13 mar. (askanews) - Lavorare per rendere la rete "un luogo meraviglioso di scambio", così il commissario dell'Agcom, Massimiliano Capitanio, intervenuto oggi alla Camera per l'evento "Viva la C ...ildolomiti

Bretella, stop infinito l'ostacolo dell'esproprio: «Altro colpo di teatro» - San Leucio e la bretella infinita. La bretella della discordia, dei ricorsi, delle interruzioni, delle scoperte archeologiche, dei contenziosi, delle meraviglie. Ancora uno stop, ancora ...ilmattino

Canelli: riapre l’ufficio postale con i servizi “Polis” - L’ufficio postale di Canelli ha finalmente riaperto i battenti. Dopo alcuni rinvii tecnici, dovuti a ritardi nella consegna dei materiali, il termine del 27 febbraio è stato rispettato e così i ...lanuovaprovincia