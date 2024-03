GF | “L’errore più grande” | Giuseppe Garibaldi distrutto dal dolore | dichiarazione sofferta

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno condiviso un momento di riflessione negli ultimi istanti della festa Western organizzata dal grande Fratello . In Tugurio, i due inquilini del reality hanno ... (isaechia)

Alzi la mano chi crede ancora nelle misure per l’ambiente della Commissione europea. La legislatura apertasi nel 2019, quando era fortissima la spinta delle piazze dei Fridays for Future guidate da ... (open.online)

Non sarebbero davvero gli Oscar se non ci fosse una sorta di errore o gaffe sul palco, no? Il pasticcio di quest’anno ha visto il leggendario attore Al Pacino annunciare prematuramente il premio ... (it.newsner)