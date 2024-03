Gettò bici dai Murazzi | 11 anni e 8 mesi

(Di martedì 19 marzo 2024) 20.30 10e 8. E' la condanna per tentato omicidio decisa a Torino per Victor Ulinici: il 18enne, la notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, assieme ad alcuni amici, lanciò unadalla balconata dei,a Torino, ferendo lo studente palermitano di Medicina, Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico. Processo celebrato con rito abbreviato. In aula il padre della vittima.L'accusa aveva chiesto 14:riconosciute all' imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Si attende ora l'esito dei processi per gli altri 4.

