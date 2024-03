(Di martedì 19 marzo 2024) Larisponde con un video alladiricevute per aver presentato lada trasferta in vista degli. "È da donne" scrivono alcuni e i giocatori nel filmato smentiscono tutto.

La Stampa: “Una difesa azzurra con i pilastri granata” - Buongiorno e Bellanova - grazie alle belle prestazioni in maglia granata - sono stati convocati dal CT azzurro Luciano Spalletti per gli impegni negli Stati Uniti con l'obiettivo di risultare tra i co ...toronews

I 10 migliori attaccanti italiani in ottica Euro 2024 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Germania in maglia rosa agli Europei, arriva una pioggia di critiche: “Nessuno la vuole, è da donne” - La Germania risponde con un video alla pioggia di critiche ricevute per aver presentato la maglia rosa da trasferta in vista degli Europei ...fanpage