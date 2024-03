Germania | attrattiva cinese per investimenti secondo imprenditori in Cina

(Di martedì 19 marzo 2024) Pechino, 19 mar – (Xinhua) – – “Il rischio maggiore e’ quello di non essere ine quindi di perdere competitivita’ a livello globale”. – “Ine’ necessario essere innovativi e anche potenti. Dobbiamo essere piu’ efficienti”. – “Abbiamo fiducia nel fatto che lacontinui il suo percorso di apertura, di sviluppo di un’economia di alta qualita’ e di progresso”. Per quanto riguarda l’dellain termini di, Zheng Kaijun di Xinhua ha parlato con alcunitedeschi inper avere i loro pareri e le loro osservazioni sul campo nel corso degli anni. In tutti i settori, molti di loro affermano che lae’ il luogo in cui le multinazionali possono mantenere un ritmo piu’ veloce e ...

