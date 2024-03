Georgia-Lussemburgo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 18, presso la Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, si giocherà, match valido per la semifinale playoff Euro 2024. Entrambe cercano la loro prima partecipazione storica alla fase finale del torneo continentale. Scopriamo come arrivano le due compagini e le: LE ULTIME I padroni casa hano chiuso al quarto posto il loro girone di qualificazione ad Euro 2024, alle spalle di Spagna, Scozia e Norvegia e davanti a Cipro. Nell’ultima uscita, la Nazionale di Willy Sagnol è stata sconfitta nettamente dagli iberici per 3-1 I lussemburghesi, invece, si sono piazzati terzi nel loro girone di qualificazione ad Euro 2024 con 17 punti, dietro a Portogallo e Slovacchia, e davanti ad Islanda, Bosnia ...