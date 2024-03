Ecco i migliori film cult di fantascienza di sempre. Una lista in cui non mancano 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, il primo capitolo di Star Wars di George Lucas e Alien con Sigourney ... (iodonna)

La diretta da Wall Street | Borse Usa in rosso. Sale l’attesa per la Fed. Cinque titoli da monitorare - Domani la Fed decide sui tassi. Nvidia presenta i nuovi chip per l’AI; George Lucas si allea con il ceo di Walt Disney; Pfizer riduce la partecipazione in Haleon; Coinbase paga il tonfo del bitcoin; c ...milanofinanza

Star Wars, una moneta da collezione celebra la saga - Se avevate acquistato l'action figure di George Lucas in tenuta da Stormtrooper non potrete farvi sfuggire la nuova uscita per fan della saga di Guerre ...ciakmagazine

George Lucas sostiene Bob Iger come CEO Disney, contro una frangia di azionisti - Una parte degli azionisti Disney vuole affiancare al CEO Bob Iger e ai suoi seguaci una propria rappresentanza nel consiglio di amministrazione, ma George Lucas, che rimane il più grande singolo ...comingsoon