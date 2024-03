Gatto cade in una vasca di sostanze chimiche Il governo | “Non accarezzatelo”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024) Il felino è scivolato in unapiena di materiale tossico per l’essere umano: la città è in massima allerta Vi piace la fantascienza? E allora adorerete questa storia, con l’unica differenza che si tratta di fatti realmente accaduti. Ci troviamo a Fukuyama, in Giappone, e tutti i residenti sono a caccia di unda catturare ad ogni costo. La città è in massima allerta, gli abitanti sono stati avvertiti daldi non avvicinarsi e soprattutto non toccare l’animale. Un caos generale che avrebbe origine dalla testimonianza di un dipendente di un impianto di placcatura dei metalli che, non appena arrivato al lavoro, si sarebbe imbattuto in impronte gialle e nere provenienti da un contenitore di cromo esavalente: un cancerogeno altamente acido. Unnero che si muove nell’ombra – Cityrumors.itStando alle ...