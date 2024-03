Gang sfregiò 19enne a Milano | 11 arresti

(Di martedì 19 marzo 2024) 21.00 Per aver sfregiato al volto un ragazzo di 19 anni, con un taglio dalla fronte al mento suturato con 80 punti e per averlo rapinato del borsello con smartphone e portafoglio, è stata disposta una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone egiziane tra i 19 e i 36 anni. Nell'aggressione di gruppo, il ragazzo, ucraino, riportò anche molteplici contusioni al corpo. Colpito con un coccio di bottiglia. Rimarrà sfregiato a vita. E' successo alla stazione Porta Garibaldi lo scorso 6 agosto.

Vandalizzato il busto di Anna Magnani a Roma, baby gang in azione nella sera dell'8 marzo: Divelto nella notte il busto di bronzo che raffigura Anna Magnani a Trastevere . È sparito dalla sua nicchia in via della Pelliccia , all'altezza del civico 45. Uno sfregio a "Mamma Roma". Parla lo ...

