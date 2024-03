Galligani | Tedeschi e Mariani in copertina E nel femminile brilla la stella della Martinelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Personaggi, numeri e gol da ogni categoria emergono per le versiliesi dal weekend di calcio. Trionfo annunciato. Nel Siena già promosso in D, avendo vinto il girone B dell’Eccellenza, c’è un protagonista assoluto: il viareggino Elia, che ha segnato una doppietta nel 3-0 alla Baldaccio Bruni che ha regalato la promozione matematica in anticipo alla Robur, portandosi a quota 14 centri stagionali. Saldo al comando. Nel girone A di Promozione dopo la 29ª giornata (a 5 turni dalla conclusione) il Viareggio "con l’elmetto" (come lo vuole il manager Stefano Santini) è sempre più primo: gli mancano 14 punti da fare nelle sette rimanenti gare (ha due recuperi in trasferta ancora da affrontare col Monsummano sabato alle ore 16 e con il San Piero a Sieve mercoledì 27 marzo alle 15) per esser sicuro di vincere il campionato senza dover guardare i risultati delle ...