Galliani difende Acerbi: “Razzismo Lo conosco, mi sembra improbabile” - Così Adriano Galliani, ad e vicepresidente vicario del Monza, parlando all'esterno del Senato del Caso della presunta offesa razzista rivolta dal giocatore dell'Inter a Juan Jesus del Napoli.napolitoday

Galliani: 'Caso razzismo Acerbi-Juan Jesus Lo conosco, credo improbabile la cosa' - Adriano Galliani dubita che Francesco Acerbi abbia potuto rivolgere della frasi razziste a Juan Jesus durante Inter-Napoli. L`amministratore delegato del Monza,.calciomercato

Bonan: "Barone per Commisso come Galliani per Berlusconi". VIDEO - E ci sono forti analogie con quanto successo tra Berlusconi e Galliani”. Questo l’inizio del ricordo del ... dialettico, estremo in certi casi. Lui in quella dimensione si è trovato molto bene ...tg24.sky