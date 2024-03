Gallerie degli Uffizi | ingressi serali di martedì e biglietto sullo smartphone

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 19 marzo 2024) “Abbiamo lavorato alacremente ad un progetto a cui tenevamo molto” spiega Simone Verde, da qualche mese alla guida delledopo l’era di Eike Schmidt. L’obiettivo di un’apertura serale, dalle 19 alle 22 (con ultimo ingresso consentito alle 20.30), è per il Direttore un modo per rendere il museo più accessibile ai visitatori in condizioni di luce e atmosfere diverse. “È fondamentale per una fruizione complessa e più completa del patrimonio culturale, ma anche perché in questo modo ci indirizziamo soprattutto ai fiorentini che possono venire a godersi i gioielli della loro città nelle ore di meno calca e soprattutto in una giornata infrasettimanale, quindi senza i flussi turistici ingenti del weekend":