Galaxy Z Fold | Samsung piega anche il prezzo | potrebbe arrivare un modello economico

(Di martedì 19 marzo 2024) Gli ultimi rumor dalla Corea del Sud parlano chiaro:avrebbe intenzione di lanciare nel 2024 un terzopieghevole, pensato per occupare una fascia di mercato più economica. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

A quanto pare dobbiamo aspettarci novità per gli schermi dei pieghevoli Google Pixel Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip6 . L'articolo Google Pixel Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip6 , coppia di rumor : cosa ... (tuttoandroid)

Samsung: produzione in serie di Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 in arrivo a maggio - Samsung, uno dei giganti dell‘industria tecnologica, sta per portare sul mercato due delle sue creazioni più attese: il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. Secondo quanto riportato da tecit.net, le ...news.fidelityhouse.eu

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE: spunta il prezzo (possibile) del pieghevole economico - I primi calcoli vedrebbero Galaxy Z Fold 6 FE come il pieghevole più economico in assoluto di casa Samsung, prospettiva che potremo verificare entro l'anno.multiplayer

Samsung, il Galaxy Z Fold "economico" potrebbe arrivare a inizio autunno - Continuano a insistere le indiscrezioni sull’arrivo di un terzo smartphone Samsung pieghevole: ormai già da tempo si vocifera che il colosso sudcoreano stia lavorando a un Galaxy Z Fold “economico” (p ...hdblog