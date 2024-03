Gaeta | incidente sulla Flacca | scontro auto-scooter

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) Formia, 19 marzo 2024 – Nella giornata di martedì 17 marzo 2024, nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Formia, si sono registrati diversi sinistri stradali in cui sono stati impegnate le diverse forze di polizia presenti sul territorio. In particolar modo i militari della Tenenza Carabinieri dihanno proceduto ai rilievi foto-planimetrici del caso per unverificatosi inSR 2013, incrocio via Canzatora. Nel dettaglio, per cause in corso di accertamento, due veicoli, uno125 e un’vettura berlina – condotti il motociclo da un giovane del luogo che trasportava un passeggero, l’altro proveniente dal frusinate – collidevano uno contro l’altro, finendo il mezzo a due ruote rovinosamente a terra. Per i due ragazzi in ...