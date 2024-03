Futsal C1 Biancorossi ancora al tappeto Per Screti ultima volta in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)partita della stagione al Flaminio amara per il Rimini che già lo scorso fine settimana ha salutato la C1 retrocedendo in C2. Epartita da giocatore in casa, quella contro il Rossoblù Imolese, per bomber Marco, che nel frattempo ha già iniziato con successo la carriera da allenatore alla guida della formazione femminile del Calcio a cinque Rimini. E quella contro la formazione imolese, che sarebbe potuta essere una vera sfida salvezza, alla fine si è rivelata un momento di gloria soltanto per gli avversari (5-3 il finale). Con la squadra di mister Monesi che, già retrocessa, mette in fila la decima sconfitta in casa, su undici gare disputate. Mai nessuna vittoria al Flaminio con un solo punto guadagnato davanti ai tifosi di casa in questa lunga e complicatissima stagione. E pensare che i ...