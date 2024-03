Furto in tabaccheria a Fuorigrotta | ladri sfondano saracinesca e vetrina e rubano tutto l’incasso

Bucano il soffitto e provano a rubare 20 mila euro in tabaccheria a Roma, Casalnuovo di Porto . I criminali hanno bucato il soffitto di tabaccheria per rubare 20 mila euro di sigarette e Gratta e ... (italiasera)

tabaccheria svaligiata. Conclusa la stima del bottino: "Colpo da oltre 30mila euro" - È molto probabile che sia stata una banda organizzata di malviventi quella che alcune notti fa ha svaligiato la tabaccheria Centrale di Limite ... possa aver visto o sentito qualcosa, anche se il ...lanazione

Colpo in tabaccheria, razzia di sigarette e ‘gratta e vinci’: 25mila euro tra bottino e danni - Nel mirino dei ladri l’attività in via dei Velini a Macerata. Per entrare i ladri hanno tagliato la serranda con un tubo preso in un cantiere edile poco distante e forzato la porta ...ilrestodelcarlino

Macerata, tabaccheria finisce nel mirino dei ladri: rubati Gratta e vinci, sigarette e contanti - MACERATA Ladri in azione in via dei Velini nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino di una banda è finita l’edicola tabaccheria ...msn