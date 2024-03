Furiosa | il nuovo trailer svela il passato dell’Imperatrice guerriera

(Di martedì 19 marzo 2024) Ildianticipa l’atteso prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, offrendo un’occhiata più approfondita al, interpretata da Anya Taylor-Joy. Inoltre, vediamo in azione il malvagio Signore della Guerra Dementus, interpretato da Chris Hemsworth. Questo prequel svelerà le origini di uno dei personaggi più iconici del film del 2015, ben prima del suo incontro con il valoroso eroe interpretato da Tom Hardy. In arrivo il 24 maggio 2024, il film porterà gli spettatori in un deserto misterioso, carico di pericoli e sfide che metteranno alla prova il coraggio di: in un ambiente ostile come la Terra Desolata, la sopravvivenza richiede ogni sforzo possibile. Quest’oggi, Warner Bros. ha diffuso il ...

