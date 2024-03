Fuorionda del giornalista del TG2 sulla figlia di Fiorello | arriva il provvedimento disciplinare

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 19 marzo 2024) E’ diventato virale ildelPiergiorgio Giacovazzo dopo la messa in onda del servizio sue laAngelica, in occasione della Festa del papà. Il conduttore del Tg2 aveva appena trasmesso un servizio relativo alla tenera apparizione delladello showman, mandata in onda questa mattina a Viva Rai2, ma non credendo di avere il microfono aperto si è lasciato andare ad una esclamazione che adesso poterle costare cara.deldel TG2di: la Rai interviene “Che carini!”, ha esclamato Giacovazzo mentre veniva trasmesso il servizio dicon la. “Ora questa avrà 12 tra…”, prosegue, prima che la regia ...